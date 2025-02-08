Современные спортобъекты появятся в микрорайонах Керамик и Саввино в Балашихе

Стадионы «Керамик» и «Строитель» вошли в государственную программу Московской области по капитальному ремонту спортивных объектов. Это значит, что в микрорайонах Керамик и Саввино вскоре появятся современные и обновленные спортивные площадки, которые привлекут как спортсменов, так и любителей активного отдыха.
Проектирование начнется в 2025 году, после чего будут установлены сроки проведения строительно-монтажных работ.
«В 2025 и 2026 годах мы планируем провести капитальный ремонт и реконструкцию на указанных стадионах. Завершение этой программы позволит устранить все устаревшие спортивные объекты в нашем городском округе, которые требуют значительных вложений для восстановления», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Согласно планам, работы на стадионе «Строитель» должны быть завершены в следующем году, в то время как реконструкция стадиона «Керамик» намечена на 2027 год.
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