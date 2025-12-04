Современные остановочные павильоны установили в Богородском округе

Долгожданный остановочный павильон появился в деревне Щемилово, на конечной остановке, в районе дома 2 по улице Орлова. Этот вопрос давно требовал решения, поскольку посадка пассажиров осуществлялась стихийно, а в непогоду ожидание автобуса, особенно для людей старшего поколения, происходило без удобств.

Жители микрорайона Новое Бисерово и поселка Щемилово неоднократно обращались к депутату Богородского округа Олегу Волянскому с просьбой об организации остановочного кармана для автобусов и установке павильона. На профильной комиссии совета депутатов был поднят этот опрос и получил одобрение.

Вместе со специалистами управления дорожного хозяйства Богородского округа депутаты выехали на место для формирования зоны парковочного кармана для остановки автобуса в разрешенных границах землеотвода. После этого была обустроена площадка, заасфальтирован заездной карман, установлены бортовые камни и дорожный знак «Автобусная остановка», а также смонтирован остановочный павильон.

2 декабря Олег Волянский лично проверил удобство и качество павильона, отметив, что он удобный и современный, жители довольны.

Управление дорожного хозяйства также установило новый павильон у Старокупавинского кладбища и заменило старую конструкцию на шоссе Энтузиастов (остановка «Автоколонна 1783»). В 2026 году будут завершены начатые работы по замене павильонов в поселке Обухов. Также заменят конструкции старого образца на улицах Юбилейной, Радченко и Чапаева в Ногинске.