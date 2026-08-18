Современные операционные столы поступили в медучреждения Солнечногорска

В Московский областной госпиталь для ветеранов войн в поселке Жилино поставили три операционных стола в рамках программы модернизации здравоохранения. Еще один многофункциональный хирургический стол с электроприводом, который предназначен для гинекологических операций, получила Солнечногорская больница в микрорайоне Рекинцо.

Новые столы — высокотехнологичные. Они позволяют медицинскому персоналу оперативно и точно менять положение пациента во время операции, адаптируя его под конкретный вид хирургического вмешательства. Благодаря совместимости оборудования с различной диагностической и хирургической аппаратурой создается единое рабочее пространство для врачей. Это расширяет возможности хирургов и помогает создать максимально комфортные и безопасные условия для пациентов и операционной бригады.

«Здоровье наших жителей — главный приоритет. Обновление медицинского оборудования, особенно в операционных блоках, это прямой вклад в спасенные жизни и успешное лечение. Мы благодарны губернатору Московской области Андрею Воробьеву за системную поддержку и внимание к развитию здравоохранения в регионе», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Закупка новой медицинской техники осуществляется благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.