Современные очистные сооружения построят в Одинцовском округе

Микрорайон Наташино в деревне Фуньково Одинцовского округа готовится к строительству новых современных очистных сооружений. Они обеспечат водоочистку для 11 многоквартирных домов и двух объектов социальной инфраструктуры — в общей сложности почти для 1200 жителей.

Проект уже обсудили с местными жителями на встрече. Проблема с канализацией здесь стоит остро и уже не первый год. Старая система водоотведения, оставшаяся еще от военного городка, давно вышла из строя и не справляется с нынешней нагрузкой. Совместно с компанией «Одинцовская теплосеть» специалисты ищут практичные инженерные решения, которые позволят начать реализацию проекта без длительной бумажной волокиты.

Рассматривается участок, где сейчас расположена старая насосная станция. Ведутся переговоры с ее владельцем о возможной передаче земли под муниципальные нужды.

Сейчас специалисты анализируют обновленные коммерческие предложения с учетом подорожания строительных материалов и оборудования. Закупочные процедуры планируют провести уже в августе, а установка очистных систем должна стартовать в четвертом квартале текущего года.