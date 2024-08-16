Современные кровати для пациентов передали в больницу Серпухова

Стационары Серпуховской больницы получили современные кровати для пациентов. Всего до конца года в местные учреждения здравоохранения поступит 62 единицы оборудования.

Восемь функциональных кроватей установили в неврологическом отделении терапевтического стационара Серпуховской больницы. Кроме того, отделению реанимации и интенсивной терапии терапевтического стационара передали функциональную кровать с весами.

«Комфортность для больного состоит в возможности занять максимально удобное, естественное положение. При необходимости можно поднять боковые ограждения и прямо на этой кровати транспортировать больного, например, на обследования», — пояснила исполняющая обязанности заведующей терапевтическим стационаром Серпуховской больницы Наталья Романюк.

Всего в этом году по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» в больницы Серпухова поступит 62 единицы оборудования для диагностики и лечения пациентов.

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