Сегодня 14:32 «Современные классы с современным оборудованием». Воробьев — о капремонте школы № 1 в Дубне Воробьев: школу № 1 в Дубне откроют после капремонта в сентябре 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Школы

Андрей Воробьев

Дубна

Школа № 1 имени авиаконструктора Александра Березняка откроется в Дубне после капитального ремонта в сентябре. Здание полностью обновят, туда поставят современное оборудование для эффективного обучения будущих инженеров. Учреждение посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Школа № 1 в Дубне — самая старая в округе, ее построили в 1937 году. Здание долгое время нуждалось в ремонте, и уже 2 сентября оно откроет для учеников обновленные двери. По словам губернатора, в работу были вовлечены не только подрядчик и глава округа, но и родители. «Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся, тем более что в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — добавил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

В новом учебном году в школу № 1 пойдут около 570 учеников, из них 60 — первоклассники. Ребята будут углубленно изучать математику, информатику и английский язык. Строители сохранят архитектурный облик здания. Они уже провели значительную часть работ. Там уже установили новые окна, обновили кровлю и уложили плитку в санузлах. По словам генерального директора «Союз Автодор» Эдуарда Романова, на объекте трудятся 137 человек. «Мы докрашиваем фасад с торца, выполнили входную группу, ведем отделочные работы, начинаем покраску второго этажа, установку дверей. Заканчиваем прокладку электрики, слаботочной системы, а также систем отопления», — отметил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

На территории школы реконструируют стадион. Там обустроят искусственное покрытие, создадут баскетбольную и волейбольную площадки, а также беговые дорожки и трибуны. Территория будет доступна всем жителям округа. Как отметил директор учреждения Александр Руденко, после капитального ремонта в школе появится современная информационная структура, интерактивные доски, оборудование по робототехнике и многое другое. В этом школе посодействовало конструкторское бюро «Радуга». Инженеры предприятия также проводят для ребят лекции, экскурсии и интеллектуальные игры. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».