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    Современные кардиостимуляторы начали устанавливать в больнице в Дмитрове

    Фото: Пресс-служба ГБУЗ МО "Дмитровская больница"

    В Региональном сосудистом центре Дмитровской больницы в этом году начали проводить операции по установке современных электрокардиостимуляторов. Такие устройства поддерживают нормальный сердечный ритм у пациентов, у которых сердце работает слишком медленно или с перебоями.

    Вмешательства выполняют в рентгеноперационной сосудистого центра. Она оборудована современным ангиографом, который помогает врачам точно проводить необходимые манипуляции и снижать риски для пациентов.

    По словам заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Амангельды Туремуратова, специалисты используют одно- и двухкамерные стимуляторы нового поколения. Они рассчитаны на длительную работу и позволяют подбирать режим стимуляции с учетом особенностей сердечной деятельности. Такой подход особенно важен для пациентов с сопутствующей сердечной недостаточностью.

    Установку электрокардиостимулятора проводят при выраженном снижении частоты сердцебиения, нарушениях проведения электрических импульсов и проблемах с основным источником сердечного ритма. Двухкамерные устройства, в частности, позволяют синхронизировать работу разных отделов сердца.

    Операции проводят бесплатно по полису ОМС.

    В дальнейшем в сосудистом центре планируют увеличить количество таких вмешательств, продолжить подготовку специалистов и освоить технологии замены ранее установленных электрокардиостимуляторов.