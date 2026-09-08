Современные кардиостимуляторы начали устанавливать в больнице в Дмитрове

В Региональном сосудистом центре Дмитровской больницы в этом году начали проводить операции по установке современных электрокардиостимуляторов. Такие устройства поддерживают нормальный сердечный ритм у пациентов, у которых сердце работает слишком медленно или с перебоями.

Вмешательства выполняют в рентгеноперационной сосудистого центра. Она оборудована современным ангиографом, который помогает врачам точно проводить необходимые манипуляции и снижать риски для пациентов.

По словам заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Амангельды Туремуратова, специалисты используют одно- и двухкамерные стимуляторы нового поколения. Они рассчитаны на длительную работу и позволяют подбирать режим стимуляции с учетом особенностей сердечной деятельности. Такой подход особенно важен для пациентов с сопутствующей сердечной недостаточностью.

Установку электрокардиостимулятора проводят при выраженном снижении частоты сердцебиения, нарушениях проведения электрических импульсов и проблемах с основным источником сердечного ритма. Двухкамерные устройства, в частности, позволяют синхронизировать работу разных отделов сердца.

Операции проводят бесплатно по полису ОМС.

В дальнейшем в сосудистом центре планируют увеличить количество таких вмешательств, продолжить подготовку специалистов и освоить технологии замены ранее установленных электрокардиостимуляторов.