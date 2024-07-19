Современные художники и русский авангард. Чем порадует новый маршрут «Малевич в лесу» в Одинцове

«Малевич в лесу» — новый проект, реализованный совместно с Третьяковской галереей в Одинцовском городском округе. Почему обязательно стоит посетить эту достопримечательность, рассказала куратор проектов «При чем тут Малевич» и «Малевич в лесу», искусствовед Ксения Новохатько в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Она подчеркнула, что в этом году проект переживает новый этап — так появился проект «Малевич в лесу».

«Казимир Малевич практически ежедневно шел по маршруту Немчиновка-Барвиха в сторону Москвы-реки, потом возвращался обратно через Ромашковский лес. У него были любимые полянки там, которые отмечены символично Дубами-Малевича», — рассказала Ксения Новохатько.

Авторы пошли по пути взаимодействия с окружающей средой. Это был главный принцип. В рамках мероприятия представлены работы молодых художников и различные арт-объекты.

«Мы пригласили Третьяковскую галерею в проект, они выступили как эксперты и мы сделали подборку авторов, в творчестве которых живы философия, идеи Казимира Малевича и всего русского авангарда 20 века», — отметила Ксения Новохатько.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал обязательно осмотреть экспозицию вживую. Там можно увидеть нарративный лес с субтитрами, Оракула, а также живописные яркие деревья.

«Сейчас там уже 16 произведений современного искусства, начиная от советских нонконформистов и заканчивая произведениями, которые придумали и реализовывали специально для парка. Это такой срез очень важных времен», — поделилась Ксения Новохатько.

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