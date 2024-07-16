Современные детские площадки обустроят в деревне Брехово в Химках к октябрю

Комплексное благоустройство придомовых территорий в Химках идет полным ходом. Специалисты заменили тротуары и асфальтобетонное покрытие близ жилых домов в деревне Брехово. Также скоро в деревне обустроят современные детские площадки.

Некоторые работы организуют по просьбе местных жителей. Так, во дворе дома № 72 коммунальщики высадили новый газон, а в другой части этого микрорайона расширили парковку. Также в Брехово появятся новые современные детские площадки с безопасным резиновым покрытием и садовыми диванами. Благоустройство планируют завершить к октябрю.

«Хочу отметить качество производимых работ. Нареканий от жителей не было, мы все с ними согласовали заранее. Работы провели в короткий срок», — поделился начальник территориального управления Кутузовское Дмитрий Воронов.

Напомним, что в рамках программы по благоустройству в Химках отремонтируют детские и спортивные площадки. Сотрудники коммунальных служб обновят покрытие, починят ограждения и лавочки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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