Современные дерматоскопы и офтальмоскопы закупили в больницу в Истре

Во взрослых поликлиниках № 1 и № 2 в Истре и Дедовске появились современные медицинские приборы. Ими будут пользоваться дли диагностики дерматологи и офтальмологи.

Дерматоскоп — это прибор для исследования различных слоев кожи: родинок, папиллом, родимых пятен, бородавок и других образований.

«Этот прибор — большой наш помощник в диагностике, чтобы дифференцировать доброкачественные и недоброкачественные образования на коже. И, при необходимости, сразу направить пациента к онкологу», — рассказала дерматовенеролог поликлиники № 1 Галина Кернес.

Офтальмоскопы предназначены для детального обследования внутренних структур глаз, они позволяют точно диагностировать множество заболеваний безболезненно и безопасно для пациента.

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