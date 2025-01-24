Современные анализаторы крови поступили в Раменскую больницу

В лаборатории Раменской больницы появились современные анализаторы крови. С их помощью исследования будут проводить оперативнее.

Новая техника достаточно проста в управлении. Задача лаборанта — выставить необходимые параметры, остальную работу прибор выполняет самостоятельно.

Алгоритм автоматического контроля качества позволяет сэкономить время и не перепроверять вручную каждый анализ под микроскопом. Также искусственный интеллект самостоятельно сделает дополнительные исследования и отправляет результаты врачу.

«Здесь мазки фотографируются, все клеточные элементы, которые попали в фокус этой камеры, отправляются в систему анализатора и дальше к врачу на его рабочее место. При этом анализатор уже их сортирует по популяциям, врачу нужно только лишь просмотреть на экране своего монитора результаты», — отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Людмила Стаценко.

Производительность анализатора составляет до 400 проб в час. В Раменской больнице в день проводят около 1000 общих анализов крови, следовательно, аппарат полностью закроет потребность медучреждения в выполнении таких исследований.