Современны аквапарк построят в Ленинском округе в 2027 году

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил гостиничный комплекс «Орловский», где вместе с представителями отеля обсудил организацию досуга гостей и особенности работы прибрежных зон отдыха. В округе функционируют пять зон отдыха у воды по системе «все включено».

В «Орловском» глава оценил готовность одной из таких площадок, которая предлагает посетителям не только пляж и бассейн, но и разнообразные развлечения и возможности для релаксации. Здесь оборудованы современные пляжные зоны с белоснежным песком, удобными шезлонгами, бассейнами, а также детские и спортивные площадки.

В рамках программ развития туризма Московской области на 2023–2024 годы отель получил финансовую поддержку для обновления пляжного инвентаря, создания площадок и приобретения электросредств передвижения — гольфкаров, электросамокатов и тюбингов.

Кроме того, глава округа рассказал о планах строительства крупного аквапарка на территории «Орловского» до конца 2027 года. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей. Новый аквакомплекс в форме орла будет включать бассейны, водные горки, термозону с различными видами саун и открытые террасы, что позволит обеспечить круглогодичный отдых для гостей комплекса и сделает «Орловский» одним из главных туристических объектов Подмосковья.