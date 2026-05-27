Современную спортивную площадку обустроят в поселке Румянцево в Истре

В поселке Румянцево у дома № 5 в Пролетарском проезде строится универсальная спортивная площадка площадью почти 500 квадратных метров. Открытие объекта планируется в июне.

В данный момент специалисты завершают подготовительный этап: обустраивают основание будущего комплекса. Проект превратит привычное открытое пространство в многоформатную зону для командных игр. Любители активного отдыха оценят разнообразие возможностей на одной территории: на площадке установят футбольные ворота, баскетбольные кольца и защитное ограждение по периметру, исключающее случайный вылет мяча, что сделает игру безопасной.

Особое внимание специалисты уделили комфорту и долговечности. Покрытие спортивной площадки выполнят из износостойкой резиновой крошки — это травмобезопасный и всепогодный материал, который позволяет тренироваться в любую погоду.