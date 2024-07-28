Современную систему освещения установят на Правобережной улице в Зарайске

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Систему наружного освещения в рамках программы «Светлый город» установят на Правобережной улице в Зарайске. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, на улично-дорожной сети установят 13 светильников и 17 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 590 метров.

В этом году в регионе установят около 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, проведут более 306 километров линий наружного освещения. Всего — на 158 объектах улично-дорожной сети, 22 общественных территориях и 36 дворах.

За время работы проекта, с 2017 года, в регионе уже установили современные системы освещения в 96 скверах. Всего 169 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку. В 834 дворах появились новые светильники.

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