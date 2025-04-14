Современную систему очистки воздуха установили на предприятии в Лобне

На производственном предприятии «Белок» в городском округе Лобня завершили установку нового скруббера с трехступенчатой системой очистки. Глава Лобни Анна Кротова приехала на завод, чтобы оценить работу нового оборудования.

Вместе с руководителем муниципалитета Анной Кротовой предприятие посетил первый заместитель Евгений Аптекин. В феврале на заводе заработал первый запахоуловитель. Пенный скруббер с помощью безопасных химических средств удаляет из воздуха неприятные запахи. Новое устройство отличается от предшественника тем, что его оснастили специальными окошками для наблюдения за процессом очистки в реальном времени.

Отметим, что в будущем на производственном предприятии «Белок» расширят программу по повышению эффективности и безопасности процессов. Установка системы очистки воздуха стала важным шагом по улучшению экологической ситуации в Лобне.