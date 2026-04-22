Современную систему досмотра грузов запустят в логистическом комплексе в Чехове

На территории логистического комплекса в Чехове готовится к запуску современная система контроля грузов — портальный инспекционно-досмотровый комплекс нового поколения. Оборудование разработали предприятия «Торий» и «Скантроник Системс», входящие в структуру Ростеха.

Установка уже прошла необходимые испытания и в ближайшее время начнет работу на объекте.

Комплекс модели СТ-2630П предназначен для досмотра грузовых контейнеров без их вскрытия. Его внедрение позволит ускорить проверку товаров и повысить уровень безопасности на логистическом узле.

Пользователем выступит компания «Единый оператор».

Новая система способна просвечивать контейнеры, выявляя их фактическое содержимое и сопоставляя его с заявленными данными. Она обнаруживает запрещенные и опасные вещества, включая наркотики, взрывчатку и боеприпасы, а также помогает находить скрытые тайники даже в крупногабаритных грузах.

Технические характеристики позволяют оборудованию работать с высокой точностью: сканер способен анализировать содержимое через значительную толщину металла и фиксировать мельчайшие детали. При этом процесс досмотра полностью безопасен для персонала и водителей.

Высокая производительность комплекса обеспечивает проверку до 120 транспортных средств в час, что особенно важно для крупных логистических площадок.

Среди дополнительных возможностей — оценка массы как всего груза, так и отдельных его частей, а также определение характеристик материалов. Это позволяет точно классифицировать содержимое и выявлять потенциальные угрозы.