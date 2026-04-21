Современную систему донорства тканей глаза создали в МОНИКИ

В Подмосковье внедрили новую модель работы с донорскими тканями глаза. На базе МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского начал работать глазной банк, встроенный в региональную систему донорства.

Это решение позволило выстроить непрерывный процесс — от выявления донора до проведения хирургического вмешательства, исключив разрозненность этапов, характерную для прежних схем.

Ключевым элементом новой структуры стал координационный хирургический центр, который отвечает за оперативное обнаружение доноров и забор тканей. В эту работу уже включены 37 медицинских учреждений региона, что позволяет обеспечить стабильное пополнение донорского фонда и своевременную подготовку материала к использованию.

«Создание глазного банка — важный шаг в развитии трансплантологической службы Подмосковья. Еще недавно пациентам с заболеваниями роговицы приходилось ждать направления в федеральный центр. Теперь Подмосковье закрывает эту потребность самостоятельно и путь от донора до операции проходит внутри региона. И для пациентов, которым нужна пересадка роговицы, эта помощь будет доступней, а сроки ожидания сокращены», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Интеграция новой структуры в общую систему позволила не только задействовать собственные донорские ресурсы, но и минимизировать временные промежутки между изъятием и консервацией тканей, а также обеспечить строгий контроль качества.

Хирургические вмешательства по пересадке роговицы выполняют непосредственно в МОНИКИ, и регион уже способен полностью закрывать потребности в таком виде медицинской помощи.

По оценкам специалистов, ежегодно в Подмосковье в подобных операциях нуждаются порядка 150 человек.