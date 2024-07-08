Современную школу построят в микрорайоне Парковый в Котельниках

Продолжается строительство школы на две тысячи учеников в микрорайоне Парковый в Котельниках. Готовность объекта — более 75%. Ведутся отделочные работы и благоустройство территории.

Школа оснащена современными классами, новым оборудованием и высокоскоростным интернетом. Ученики будут изучать физику, химию, биологию и информатику в специализированных лабораториях. В учреждении предусмотрен спортивный зал с необходимым оснащением, а также актовый зал для проведения концертов и спектаклей.

Полным ходом идут работы по отделке помещений, монтажу инженерных сетей и благоустройству территории, устанавливают оборудование и мебель для пищеблока.

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