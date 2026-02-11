Современную школу на 500 мест откроют в Апрелевке

С нового учебного года в жилом комплексе «Парк Апрель» начнет работу современная школа «АпрелиУМ», рассчитанная на 500 мест. Проектная команда закладывает в концепцию учреждения синтез классического образования, углубленного изучения предметов и творческого развития.

В школе появятся профильные лаборатории для естественных наук, современные учебные кабинеты, спортивные залы и мастерские. Особенностью станет партнерство с колледжем «ГРАНДБАЛЕТ»: с 5-го и 7-го класса ученики смогут получить профессиональную подготовку по направлениям «Искусство балета» и «Искусство танца».

На рабочей встрече заместителя главы округа Светланы Малыхиной с генеральным директором компании-застройщика KASKAD Family Аллой Громовой детально обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории, подъездных путей и организацию парковочного пространства.

«Здесь каждый ребенок сможет найти свой талант — от точных наук до искусства. Ученикам будет доступна ранняя профориентация: уже во время учебы на факультативах и дополнительных занятиях они смогут попробовать себя в будущей профессии», — отметили в проектной группе.

Школа «АпрелиУМ» будет открыта для детей, проживающих как в ЖК «Парк Апрель», так и в других микрорайонах Апрелевки.