Современную школу картинга открыли в Наро-Фоминске

Современная школа картинга открылась в Наро-Фоминском округе. Вместо старых любительских трасс теперь действует профессиональная площадка 50 на 70 метров.
Первые ученики уже совершили пробный заезд на картодроме спортшколы «Трудовые резервы». Для детей здесь организовали и утепленный гараж-класс, где занятия будут идти круглый год.
Важно, что этот вид спорта становится доступным. В школе предусмотрены бесплатные секции для детей. Уже сформирована первая группа из 12 ребят, а желающих заниматься с каждым днем становится все больше.
За техникой следят штатные специалисты, а обучают юных спортсменов профессиональные инструкторы.
Отметим, новый картодром построен при поддержке главы округа Романа Шамнэ. По просьбам жителей здесь планируют запустить прокат картов для всех желающих.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте