Сегодня 17:14 Современную школу картинга открыли в Наро-Фоминске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа Подмосковье

Современная школа картинга открылась в Наро-Фоминском округе. Вместо старых любительских трасс теперь действует профессиональная площадка 50 на 70 метров.

Первые ученики уже совершили пробный заезд на картодроме спортшколы «Трудовые резервы». Для детей здесь организовали и утепленный гараж-класс, где занятия будут идти круглый год.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Важно, что этот вид спорта становится доступным. В школе предусмотрены бесплатные секции для детей. Уже сформирована первая группа из 12 ребят, а желающих заниматься с каждым днем становится все больше. За техникой следят штатные специалисты, а обучают юных спортсменов профессиональные инструкторы.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Отметим, новый картодром построен при поддержке главы округа Романа Шамнэ. По просьбам жителей здесь планируют запустить прокат картов для всех желающих.