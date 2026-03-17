Современную интерпретацию «Дюймовочки» покажут в Одинцове

Спектакль в исполнении артистов московского театра «Красота истины» состоится в усадьбе Большие Вяземы. Представление начнется 22 марта в 12:00 в Восточном флигеле.

Вместе с главной героиней на сцене появятся и другие знакомые персонажи: забавные Жабы, харизматичные Жужи, деловой олигарх Крот, хозяйственная Мышь и многие другие. Каждый из них добавляет истории яркости и юмора.

Спектакль поднимает важные для детей темы — дружбу, смелость, поиск своего места в мире. Постановка обещает быть зрелищной: зажигательные танцы, красивая музыка, яркие костюмы и продуманная сценография создадут на сцене настоящую сказку.

Театр «Красота истины» уже не впервые выступает на площадках музея. Этой зимой артисты с большим успехом провели для детей новогодние елки, и новая встреча со зрителями обещает быть не менее теплой и волшебной.