18 августа в Воскресенске открыли новую детскую игровую и спортивную площадку во дворе домов на улицах Калинина и Ломоносова. Пространство площадью 200 квадратных метров оборудовали игровыми комплексами для детей разных возрастов, безопасным покрытием и спортивной площадкой для подростков.

Для юных жителей партийцы и сторонники «Единой России» подготовили концертную программу и анимацию. Взрослые смогли пообщаться с депутатами в неформальной обстановке, поделиться предложениями и обсудить дальнейшее развитие округа.

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и депутаты от партии.

«Благоустройство двора — это не только новые игровые и спортивные объекты. Это создание комфортной и безопасной среды, где дети могут активно проводить время, а семьи — общаться и отдыхать. Особенно важно, что при обустройстве территории были учтены наказы жителей», — отметила Екатерина Лобышева.

В рамках комплексного благоустройства здесь появился современный детский игровой комплекс площадью 200 квадратных метров. На площадке установлены игровые элементы для детей разных возрастов, а безопасное ударопоглощающее покрытие помогает снизить риск травм.

Территория оборудована ограждением и освещением. Здесь также установлены камеры системы «Безопасный регион» и информационный щит. По просьбам жителей рядом появилась огороженная спортивная площадка для подростков.

«Мы очень рады, что во дворе появилась такая современная и безопасная площадка. Теперь детям есть где играть, заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе, а родители могут не переживать за их безопасность», — поделилась жительница двора Мария Прохорова.

Коллеги, измените, пожалуйста, концовку на эту:

Всего в 2026 году в городском округе Воскресенск по народной программе «Единой России» будет установлено восемь новых детских игровых площадок.