Современную детскую площадку обустроят в селе Непецино в Коломне

В селе Непецино городского округа Коломна начали подготовку территории для новой детской площадки. Работы ведутся во дворе между домами № 3 и № 4, завершить установку планируют к середине июня.

На участке уже идет подготовка основания под современное покрытие. После завершения этих работ здесь разместят игровые элементы для детей разных возрастов. В проект входят качели, балансир, пружинная качалка и большая горка.

В управлении благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна сообщили, что решение о создании площадки приняли после обращений жителей. Объект строят за счет дополнительных средств муниципального бюджета. Подрядная организация планирует завершить все работы в течение месяца.

«Новая детская площадка в Непецино создается по обращениям жителей и будет соответствовать современным требованиям безопасности», — рассказали в управлении благоустройства и дорог администрации округа.

В этом году в городском округе Коломна продолжится программа обновления детских игровых пространств. Всего планируется обустроить 14 площадок. Восемь из них появятся в Коломне, две — в Озерах, еще четыре — в сельских населенных пунктах, включая поселок Сергиевский, села Черкизово и Нижнее Хорошово, а также деревню Боково-Акулово.