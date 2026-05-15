Сегодня 14:09 Современную автостанцию построят в Ногинске к концу 2027 года

В Богородском округе начинается масштабная реконструкция транспортной инфраструктуры. В Ногинске планируют полностью обновить автовокзал и построить на его месте современную автостанцию.

К работам специалисты «Мострансавто» приступят до конца мая, после демонтажа устаревшего здания. «Сегодня автовокзал — один из ключевых транспортных узлов Ногинска. Ежемесячно порядка полумиллиона пассажиров пользуются автобусами, обслуживающими 29 маршрутов. Отмечу, что на месте старого здания, которое будет демонтировано, появится новая и современная автостанция. Завершение строительства и открытие планируется в четвертом квартале 2027 года», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Проект предусматривает создание более комфортной инфраструктуры для пассажиров: в здании появятся просторный зал ожидания, кассовая зона, санузлы, включая отдельные помещения для маломобильных людей и пассажиров с детьми. Особое внимание уделят доступности и удобству перемещения внутри комплекса.

Подготовка к реконструкции началась заранее. В городе изменили схему посадки пассажиров и усилили информирование жителей. С 18 мая отправление автобусов, которое ранее осуществляли от здания автовокзала, временно перенесли на Комсомольскую улицу. Пассажиров заранее предупредили об этом через аудиообъявления в транспорте и установили навигационные схемы. В первые дни изменений на месте будут работать сотрудники «Мострансавто», которые помогут сориентироваться.