Современное общественное пространство открыли в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском округе, в городе Хотьково, состоялось торжественное открытие обновленной центральной площади. Преображение общественного пространства стало возможным благодаря победе в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города».

Глава округа Оксана Ероханова лично поздравила жителей с этим значимым событием. Она подчеркнула, что главная ценность площади — это радость и улыбки детей, а также наличие объектов, которые привлекают и радуют молодое поколение.

Реконструкция проходила поэтапно: сначала были заменены коммуникации, чтобы избежать повторных земляных работ в будущем. Итогом стала площадка, созданная совместными усилиями проектировщиков, градостроителей и самих жителей Хотькова.

В оформлении площади сделали акцент на сохранении культурного наследия города — дизайн выдержан в стиле хотьковской абрамцево-кудринской резьбы. На специальных стелах размещена фотогалерея с историческими снимками и изображениями традиционных ремесел.

Новая площадь предлагает комфортные зоны для прогулок, небольшой амфитеатр со сценой, детские качели и уникальную достопримечательность — сухой фонтан, напоминающий шутихи Петергофа, который особенно популярен в жаркие летние дни.