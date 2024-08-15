Современное оборудование установили на машиностроительном заводе в Коломне

На Коломенском заводе, где производят тепловозы и электровозы, установили новый комплекс высокоточного оборудования. На нем производятся испытания топливной аппаратуры двигателей.

От топливной аппаратуры зависит расход дизеля, экологичность и работоспособность. Каждый узел перед установкой на двигатель проходит проверку на новом комплексе испытательных стендов. Модернизацию оборудования провели в рамках инвестпрограммы технического перевооружения производства.

Современный агрегат позволяет одновременно обкатывать 32 форсунки и восемь топливных насосов. Использование испытательных стендов на предприятии также позволяет исключить человеческий фактор и возможные неточности при проведении замеров. Это оборудование работает практически круглосуточно, ведь на Коломенском заводе непрерывный процесс производства.

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