Современное мультимедийное оборудование поступило в музей Ногинска

Ногинский музейно-выставочный центр приобрел интерактивные киоски и стол, профессиональный медиаплеер и дисплеи, лазерные проекторы, компьютеры и программное обеспечение. Посетители уже оценили современное мультимедийное оборудование.

Техническое переоснащение стало возможным благодаря поддержке министерства культуры страны в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Первым посетителем обновленной экспозиции стал заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов. Он обсудил с директором музея Ириной Барановой новые возможности в работе учреждения культуры.

В будущем планируется значительно пополнить историческую часть центрального зала. Так, рассказ о селе Рогожи будет сопровождаться дореволюционной хроникой, а истории о знаменитых купеческих семьях, земствах и благотворительности по-новому обыграют в экспозиции. Отдельный зал будет отведен под выставку, посвященную Первой мировой войне и истории 209-го Богородского полка.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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