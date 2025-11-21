Современное арт-пространство открыли в Зарайске

Фестиваль «Перезагрузка» проходит в Зарайске с целью популяризации современного искусства и привлечения широкой аудитории к культурным инициативам. Частью мероприятия стало открытие нового арт-пространства «ЦЕХЪ» на Красноармейской улице, 38.

Фасад здания украшен произведением талантливого зарайского художника Napasio, работающего в жанрах стрит-арта и цифровых медиа. Это произведение искусства оживляет пешеходную историческую часть города, создавая уникальный визуальный контраст между прошлым и настоящим.

Изюминкой нового пространства стала выставка «Дом от погреба до чердака». Руководят проектом известные деятели искусства Михаил Левин и Аксана Прутцкова. Художники Ирина Корина, Леонид Тишков, Владимир Абих и другие предлагают гостям задуматься о том, как жилище формирует характеры и взгляды на мир.

Программа фестиваля включает еще ряд интересных мероприятий. 22 ноября в 11:00 для юных посетителей откроется мастерская «Наличник как отражение личности», а в 14:00 в Доме Мачтета пройдет мастер-класс по иллюстрированию «Ты можешь больше». 23 ноября в 11:00 для детей проведут занятие «Башня как способ расти над собой», а в 14:00 в Доме Мачтета начнутся творческие эксперименты.