Новая котельная заработала в селе Ситне-Щелканово

Современная котельная повысила качество жизни жителей села Ситне-Щелканово. Она в этом году введена в эксплуатацию вместо старой, которая требовала больших расходов и была неэффективной.

В ближайшие два года в городском округе Ступино будет реализована масштабная программа по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Шестнадцать изношенных котельных будут заменены на новые, блочно-модульные. Помимо этого, капитальный ремонт проведут на тепловых сетях. Это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года.

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