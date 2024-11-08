Новая котельная заработала в селе Ситне-Щелканово

Современная котельная повысила качество жизни жителей села Ситне-Щелканово. Она в этом году введена в эксплуатацию вместо старой, которая требовала больших расходов и была неэффективной.
Новая котельная снабжает теплом более двадцати многоквартирных домов и три социальных объекта. Проверить ее работу приехал глава городского округа Сергей Мужальских.
«Объект отвечает всем современным требованиям к источникам тепловой энергии. Котельная работает в автономном режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала», — отметил руководитель муниципалитета.
В ближайшие два года в городском округе Ступино будет реализована масштабная программа по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Шестнадцать изношенных котельных будут заменены на новые, блочно-модульные. Помимо этого, капитальный ремонт проведут на тепловых сетях. Это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года.