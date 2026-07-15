Совокупная выручка резидентов ОЭЗ в Подмосковье достигла 789 млрд рублей

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что нарастающим итогом совокупная выручка резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области составила 789 млрд рублей.

За все время работы резиденты ОЭЗ «Дубна» получили выручку почти в 411 млрд рублей, ОЭЗ «Исток» — 255 млрд рублей, а ОЭЗ «Ступино Квадрат» — 113 млрд рублей. Только за первый квартал 2026 года выручка резидентов подмосковных ОЭЗ составила 41,2 млрд рублей.

Число резидентов шести подмосковных ОЭЗ постоянно растет. В 2026 году статус резидента ОЭЗ получили еще 13 компаний.

Резиденты особых экономических зон получают расширенный пакет налоговых преференций. Это позволяет компаниям сократить первоначальные вложения примерно на 30%. Для них действуют пониженные ставки налога на прибыль, а также разные периоды, когда отменяются налоги на имущество, транспорт и землю. Кроме того, компании освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС.