Совместный субботник депутатов и жителей прошел в Химках

В Химках жители, депутаты и волонтеры массово вышли на субботники, чтобы помочь коммунальным службам справиться с последствиями сильного снегопада. Одна из таких акций прошла в микрорайоне Сходня на территории у дома 3А во 2-м Чапаевском переулке.

В работах приняли участие заместитель председателя Совета депутатов округа Руслан Шаипов, депутат Алексей Федоров, лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, а также волонтеры и местные жители. Участники расчистили подходы к подъездам, пешеходные дорожки и дворовую территорию, обеспечив безопасное передвижение. На месте была организована точка обогрева с печкой и горячим чаем.

«Снегопад стал для округа серьезным испытанием, и мы видим, что нагрузка на коммунальные службы сегодня предельная. Поэтому решение подключить депутатов, волонтеров и активных жителей возникло само собой. Мы закрываем точки, которые требуют первоочередного внимания, чтобы люди могли спокойно ходить по тротуарам и добираться до социальных объектов», — отметил Руслан Шаипов.

Аналогичные субботники в тот же день прошли во всех микрорайонах Химок. Силами горожан были очищены дворы, пешеходные зоны и проблемные участки с наибольшими снежными заносами. Такая совместная работа позволила значительно ускорить приведение городской среды в порядок и обеспечить безопасность жителей.