Совместный проект резидентов ОЭЗ «Дубна» ускорит бизнес-процессы в 100 раз

В особой экономической зоне «Дубна» два резидента объединяют усилия для цифровизации производства. Компания «Мы — будущее» займется разработкой и внедрением умного проектировщика в бизнес-процессы предприятия «Новые технологии — Дубна».

Компании уже заключили соответствующее соглашение.

«Мы — будущее» создаст универсальный инструмент для взаимодействия между продавцами и клиентами в сегментах B2B и B2C. Внедрение такого помощника даст возможность ускорить обработку задач примерно в сто раз.

«Представьте себе, что ваш офис в полном составе — менеджеры, бухгалтеры, служба технического контроля, финансисты, юристы, логисты, проектировщики — работает 24/7. При этом им не нужно платить, они работают круглосуточно, не ходят в отпуск, не болеют, быстро и корректно отвечают, оперативно выполняют другие задачи», — рассказал генеральный директор «Мы — будущее» Виталий Бельский.

Для предприятия «Новые технологии — Дубна» разработчики создадут цифрового помощника, который автоматизирует проектирование колодцев из полимерных материалов. Процесс будет занимать не больше минуты.

Пользователю достаточно ввести нужные параметры в форму, после чего система мгновенно построит чертеж в 2D-формате. Новое программное обеспечение повысит производительность труда сотрудников компании в 2,5 раза, сэкономит 60% времени покупателей и освободит 95% времени проектировщиков.

Внедрение цифрового проектировщика займет около года. Доступ к инновационному программному обеспечению получат все зарегистрированные пользователи.

Заключенный между резидентами особой экономической зоны договор также предусматривает дальнейшее сотрудничество по внедрению полноценной цифровой платформы «Мы — будущее». Она позволит автоматизировать процессы между компанией «Новые технологии — Дубна» и ее заказчиками.

Платформа охватит коммерческую, бухгалтерскую, финансовую деятельность, логистику, юридическую поддержку, технический контроль качества и другие направления.