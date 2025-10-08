Совместные учения энергетиков и специалистов ЖКХ прошли в Одинцове

Так, по сюжету учений бригада узнала, что в котельной в поселке Большие Вяземы отсутствует напряжение. Аварийные службы выехали на место. Уже примерно через 30 минут на объект доставили передвижной генератор. Тепловики учились подключать котельную к резервному источнику под руководством энергетиков. Две организации действовали слаженно и оперативно.

После инструктажа сотрудники Одинцовской теплосети огородили территорию и начали подключать котельную к резервному источнику питания. Начальник Одинцовского филиала Россетей Владимир Маюнов отметил, что компания регулярно проводит подобные тренировки, чтобы быть готовой к внештатным ситуациям; все цели учений были достигнуты, учения прошли без сбоев, а бригады показали слаженную работу.

Проведение совместных учений в начале осенне-зимнего периода — важный элемент подготовки к отопительному сезону. Если реальная внештатная ситуация произойдет и подача тепла прекратится, аварийным бригадам понадобится около полутора часов, чтобы восстановить работу котельной и обеспечить теплом дома и социальные объекты.