Совместную тренировку Росгвардии и экстренных служб провели в Балашихе

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

В Балашихе прошла совместная тренировка сотрудников спецподразделений Росгвардии по Московской области и экстренных служб. Отработали навыки на случай чрезвычайных ситуаций.

По легенде, шесть условных преступников захватили заложников в одном из учреждений города. Прибывшие на место сотрудники силовых и экстренных служб оцепили территорию, после чего нейтрализовали условных террористов.

В учениях приняли участие сотрудники СОБР «Булат», ОМОН «Русич» и «Пересвет» Росгвардии по Московской области. На совместных тренировках отрабатываются вопросы межведомственного реагирования и практические навыки для проведении контртеррористических мероприятий.

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