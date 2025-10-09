Совместное заседание совета и правления ТПП прошло в Балашихе

В городском округе состоялось совместное заседание совета и правления Торгово-промышленной палаты, в котором приняли участие представители администрации округа, руководители предприятий и организаций, а также члены палаты. В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение наград и членских билетов новым участникам ТПП, а также свидетельств о занесении на Доску почета предприятий и представителей бизнеса.

Особое внимание было уделено Балашихинской торгово-промышленной палате, которая также попала на Доску почета.

«Для нас это особая честь и признание вклада всей команды палаты в развитие бизнеса и поддержку предпринимателей Балашихи», — отметил президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало избрание делегатов на съезд Российской торгово-промышленной палаты. Кроме того, на заседании обсудили участие предприятий в системе маркировки товаров «Честный знак», вопросы антитеррористической защищенности, а также возможности получения земельных и имущественных ресурсов для развития бизнеса.

Отдельное внимание уделили теме квотирования рабочих мест для инвалидов. Начальник отдела социального развития администрации Балашихи Елена Щипанова рассказала о новых механизмах, разработанных на федеральном и региональном уровнях, которые позволяют работодателям выполнять требования по квотам через заключение соглашений с некоммерческими организациями.

«Это дает возможность людям с ограничениями по здоровью трудоустраиваться и получать стабильный доход, а предприятиям — выполнять социальную миссию и законные требования», — подчеркнула Елена Щипанова.

Балашихинская ТПП объединяет более 220 предприятий и организаций города, защищая интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах деятельности. Ежемесячно в общественную приемную палаты поступают обращения от предпринимателей округа, касающиеся имущественных вопросов, деятельности контрольно-надзорных органов, нарушения прав предпринимателей и государственных заказов.