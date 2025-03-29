Совместное заседание комиссий по ликвидации ЧС прошло в Чехове

Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, руководителями профильных учреждений округа и старостами деревень. На заседании обсудили готовность муниципалитета к возникновению и ликвидации паводков и пожаров.

Всего в Чехове насчитывают 615 пожарных гидрантов. Сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства привели в порядок 11 устройств. До 15 апреля специалисты отремонтируют оставшиеся восемь. Дополнительно глава Чехова дал поручение привести в порядок гидранты, расположенные на территории частных предприятий. Представители Министерства чрезвычайных ситуаций проверили 87 гидротехнических сооружений, из которых 74 являются муниципальными.

На встрече старосты задавали вопросы, касающиеся их населенных пунктов. Михаил Собакин дал поручения профильным службам и управлениям выехать в указанные деревни для проверки и устранения озвученных на заседании проблем.