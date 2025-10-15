Совместное чтение и обсуждение пьес пройдет в Балашихе

25 октября в Доме культуры «Саввино» в Балашихе пройдет уникальное событие — «Театральная проЧитка», проект, который объединит любителей театра и литературы для совместного чтения и обсуждения пьес. Это отличная возможность для жителей города погрузиться в театральную атмосферу, попробовать себя в различных ролях и жанрах, а также пообщаться с единомышленниками.

Первая встреча начнется в 19:00 на сцене Дома культуры. Участники смогут выбрать одну из трех пьес для чтения: «Праздничный сон — до обеда» Александра Островского, «Восемь любящих женщин» Робера Тома или «Два часа счастья» Антона Финка. Тема вечера будет определена путем голосования, что позволит каждому участнику внести свой вклад в выбор произведения.

Проект «Театральная проЧитка» ориентирован как на начинающих актеров, так и на тех, кто просто хочет насладиться чтением. Участники будут распределены по ролям, а после прочтения пьесы смогут поделиться своими впечатлениями и мыслями о прочитанном. Это создаст атмосферу творчества и взаимопонимания, где каждый сможет раскрыть свои актерские способности и обсудить интересные моменты произведения.

Для участия в проекте необходимо записаться заранее, так как количество мест ограничено. Для зрителей вход свободный, что делает мероприятие доступным для всех желающих.

Место проведения: городской округ Балашиха, улица 1 Мая, 11в. Участниками могут стать лица старше 16 лет.