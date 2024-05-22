«Совиный фест» с ярмаркой и мастер-классами пройдет в Талдоме

Фестиваль сов пройдет на территории заказника «Журавлиная роща» в Талдоме 25 мая. Участники узнают много интересного об этих птицах, побывают на тематической ярмарке и увидят настоящее совиное гнездо с птенцами.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что целью «Совиного феста» является сохранение сов и мест их обитания.

Для гостей подготовили экскурсии в сопровождении орнитологов, где можно будет увидеть совиное гнездо с птенцами и послушать лекции об этих птицах. Посетители узнают подробности жизни в дикой природе и особенности ухода в домашних условиях. На мероприятии будет работать ярмарка товаров на совиную тему, состоятся творческие мастер-классы, фотовыставка, показы кино и мультфильмов, концертная программа и многое другое.

Начало в 11:30, вход свободный по предварительной записи. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

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