В Подмосковье обсудили возможность создания Советов старост

В Доме Правительства региона состоялся круглый стол на тему внесения изменений в закон Московской области «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области» в части создания и деятельности советов старост, организаторами которого выступили Совет муниципальных образований Московской области и Ассоциация старост сельских населенных пунктов Московской области.

«Перед передачей законопроекта в Мособлдуму мы решили учесть в нем мнения муниципального сообщества и тех, кто будет работать в рамках закона — старост. Для этого мы собрали обсуждения, и все предложения войдут в резолюцию, которую мы передадим Министерству территориальной политики, и они лягут в основу поправок», — подчеркнул исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин.

Отмечается, что большинство глав, в которых есть сельские населенные пункты, высказались в поддержку создания Советов старост. Согласно новой концепции, порядок создания и деятельности Совета устанавливается муниципальным нормативным правовым актом.

Напомним, на данный момент в регионе избрали свыше трех тысяч старост в 5,8 тысячи населенных пунктах. В 17 городских округах открыты первичные отделения региональной Ассоциации старост. Министерство территориальной политики региона разработает законопроект и направит его в Московскую областную Думу для рассмотрения на заседании в весеннюю сессию.