Советы по воспитанию детей прозвучат на свадебном фестивале

1 июня, в Международный день защиты детей, многие российские семьи отмечают радостные моменты родительства. В преддверии III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» участники прошлых лет поделились секретами семейного счастья и воспитания.

Семья из Московской области, Максим Бабенышев и Виктория Животченко, подчеркнули важность создания безопасной и доверительной атмосферы для детей. Они считают, что помощь в сохранении искренности и свободе выражения эмоций помогает детям оставаться открытыми к миру: «Важно помочь детям сохранить искренность и свободу в выражении эмоции. Это даст им возможность по мере взросления оставаться открытыми к миру и людям».

Пара из Республики Бурятия, Тимур и Элизабет Бадмаевы, рассказала о значении семьи и детей в жизни. Они следуют пяти правилам воспитания: сначала выслушай, показывай, а не приказывай, не путай свою мечту с жизнью ребенка, поддерживай без осуждения и проводи время с семьей.

На сессиях и лекциях III Всероссийского свадебного фестиваля эксперты обсудят актуальные принципы воспитания детей в разные периоды взросления, а также значение традиций для семьи и общества.

I Всероссийский свадебный фестиваль состоялся в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия», где семейный союз заключила 221 пара. В 2025 году мероприятие прошло в Национальном центре «Россия», и появилось еще 206 семей. Событие стало ежегодным и будет проводиться в День семьи, любви и верности.