Советскую площадь в Видном благоустроят в 2027 году

Благоустройство Советской площади в Видном начнется в этом году. Там проведут модернизацию, направленную на создание современного общественного пространства.

Проект Советской площади стал победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Территория находится в исторической части города, рядом с Видновским лесопарком и Тимоховским прудом. Вблизи — культурные и образовательные учреждения, а также спортивные комплексы.

Площадь территории составляет около двух гектаров. Добраться до этого места можно на общественном транспорте. Сейчас там находятся только административные здания.

«Реконструкция площади направлена на создание современного и комфортного общественного пространства, которое станет центром городской жизни, объединяя историческое наследие и современные потребности жителей. В рамках проекта планируется восстановить озеленение, модернизировать благоустройство и убрать объекты, которые не вписываются в исторический ансамбль», — пояснили в министерстве благоустройства Подмосковья.

В рамках проекта также наладят транспортный и пешеходный трафик.