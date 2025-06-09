Советскую площадь в Солнечногорске отремонтируют в 2026 году

В обходе приняли участие первый заместитель главы Кирилл Типографщик, представители профильных управлений и жители. В ходе мероприятия осмотрели состояние Советской площади, прилегающих территорий и многоквартирных домов. Кроме того, были определены приоритетные направления работ по благоустройству и ремонту.

Жители пожаловались на работу управляющих компаний в части касающейся содержания фасадов и подвальных помещений, а также обратились с просьбой кронировать деревья — эти работы проведут осенью.

Во время обхода было рассмотрено предложение дополнить имена на Братской могиле советских воинов. Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик сообщил, что для этого будут подняты архивные данные.

«Мы активно взаимодействуем с жителями и учитываем все их замечания и предложения. Особое внимание уделяется безопасности горожан, поэтому будет демонтирована заброшенная пристройка к дому № 9, которая в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В 2025 году капитально отремонтируют дом № 7/16 на улице Советская: будет обновлен фасад, а предприниматели приведут в порядок вывески. На следующий год запланирован ремонт соседнего дома № 9, что позволит придать центральной части округа единый архитектурный облик. Также в 2026 году проведут капитальный ремонт Советской площади.