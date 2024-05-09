Советскую площадь открыли после благоустройства в Дмитрове | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 16:43 Советскую площадь открыли после благоустройства в Дмитрове Министерство благоустройства Московской области

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Открытие Советской площади «Центр городской жизни» прошло в Дмитрове в День Победы. Специалисты завершили проведение первого этапа работ по благоустройству.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что Советская площадь расположена совсем неподалеку от Дмитровского кремля. Она пользуется особой популярностью у местных жителей и гостей городского округа.

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«В этом году мы завершили первый этап по реконструкции главной площади города, и сегодня состоялось ее открытие», — указал Хайкин.

Он добавил, что работы в рамках второго этапа благоустройства общественного пространства пройдут в 2025–2026 годах.

После первого этапа на территории площади появилась сеть пешеходных дорожек и велодорожка. Также были обустроены зоны отдыха и места под торговые павильоны. В сквере установлены скамейки в виде подпорных стен и урны.

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