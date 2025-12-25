Советскую площадь и бульвар Папивина открыли после благоустройства в Клину

Советскую площадь и бульвар Папивина благоустроили в Клину. Обновленное пространство открыли в торжественной обстановке.

На территории установили просторные скамейки со встроенными клумбами, а также обустроили систему освещения и видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Особенно приятно любоваться видом на склон к реке Сестре со смотровой площадки за МФЦ, а затем прогуляться с друзьями по восстановленному историческому бульвару на улице Папивина», — отметили в министерстве благоустройства Подмосковья.

К Новому году площадь украсили яркой подсветкой и инсталляциями. Там появилась девятиметровая ель с гирляндами, золотыми шарами и бантами.

Работы провели по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».