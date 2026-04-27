Советскую площадь благоустроят в Видном

В Ленинском округе стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект обновления исторического центра Видного уже отобран для реализации в 2025 году.

Площадь также победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды для малых городов. На ее реконструкцию выделен грант Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Глава округа Станислав Каторов отметил, что задача властей — создать современное общественное пространство, которое объединит историческое наследие и интересы жителей всех возрастов.

По проекту предусмотрены масштабное озеленение, обновление инфраструктуры и демонтаж объектов, которые нарушают исторический облик. Перед дворцом культуры «Видное» обустроят зону ожидания с навесами, качелями и скамейками. Слева от главного фасада появится площадка для небольших мероприятий, справа — зона отдыха. Особое внимание уделят удобному и безопасному движению.

В 2026 году также планируется благоустроить Коробовский лесопарк, продолжить работы в сквере «Сосенки» (около 0,5 гектара) и выполнить первый этап обновления Тимоховского парка площадью 8,6 гектара.