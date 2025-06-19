Советников директоров, учителей и воспитателей наградили в Подмосковье

В Национальном центре «Россия» подвели итоги подмосковных проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята». За успехи и особый вклад наградили советников директоров, учителей и воспитателей из разных муниципалитетов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования МО.

«Благодаря инициативе и ответственности педагогов, в образовательных учреждениях региона формируется пространство, в котором каждый ребенок может раскрыть свои способности, найти направление для самореализации и сформировать активную гражданскую позицию», — отметила замминистра образования Московской области Лариса Сулима.

Замдиректора ФГБУ «Росдетцентр» Антон Пустовалов подчеркнул, что сегодня советники директоров по воспитанию объединяют детей, родителей и педагогов, сопровождают и поддерживают учеников. Кроме того, работники помогают бороться с деструктивным поведением школьников, увлекая их занятиями по интересам.

Также опытом поделились руководитель проекта «Молодежь и дети в Пространстве Возможностей» Наталья Федорова и руководитель отдела молодежной политики Управления молодежной политики, спорта и туризма Национального центра «Россия» Илья Юрчишин. Они презентовали площадки «Россия» и «Пространство Возможностей».

В ведомстве дополнили, что в конце для всех участников прошла экскурсия по мультимедийной выставке. Там для гостей представили культурные и природные богатства регионов.