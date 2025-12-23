Советники директоров по воспитанию провели 140 мероприятий в Подмосковье за год

В этом году более 900 советников директора по воспитанию присоединились к проекту «Навигаторы детства» в Подмосковье. За этот период они провели свыше 140 патриотических, творческих и профориентационных мероприятий, рассказали в областном Минобразования.

Школьники и студенты поучаствовали в тематических активностях в рамках «Дней единых действий». На базе образовательных учреждений открыли киноклубы, спортивные и волонтерские отряды. В такие инициативы в этом году вовлекли более 2,5 миллиона человек.

Кроме того, к программе «Орлята России» присоединились 470 тысяч школьников и 30 тысяч воспитанников детских садов, а свыше 440 тысяч человек вступили в «Единые родительские чаты».

Больше половины советников стали председателями первичных отделений «Движения Первых».

В следующем году в рамках проекта в Подмосковье усилят работу по взаимодействию советников директоров по воспитанию с педагогами в вопросах профилактики. Особое внимание уделят углубленной работе с детьми при поддержке родителей и усилению межведомственного сотрудничества для формирования традиционных духовно-нравственных ценностей.