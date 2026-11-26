Советник директора по воспитанию центра образования № 3 Богородского округа Ирина Чиженко приняла участие в организационном вебинаре «Родительское просвещение — значимое направление воспитательной работы образовательных организаций». Эфир был организован Министерством просвещения России совместно с обществом «Знание» и ФГБУ «Росдетцентр».

Основной темой встречи стали актуальные вопросы взаимодействия школы и семьи: современные подходы к организации родительских собраний, разнообразие форматов их проведения, а также методические основы просветительской работы с родителями обучающихся. Участие в таком мероприятии — это не просто обмен опытом, а возможность получить системные инструменты, которые помогут выстроить по-настоящему продуктивный диалог между педагогами и семьями учеников.

Этот вебинар — логичное продолжение профессионального пути Ирины Чиженко. Ранее она стала одним из победителей всероссийского проекта «Знание. Наставники», который реализуют Министерство просвещения России и общество «Знание».

Ирина Чиженко стала лучшей в категории «Наставник‑советник». В рамках конкурсного отбора наставники со всей страны демонстрировали свои профессиональные компетенции: предлагали решения смоделированных педагогических ситуаций и представляли собственные наставнические практики — рассказывали об их актуальности, ключевых этапах и достигнутых результатах. Всего победителями проекта стали 1600 наставников из разных регионов России.