Советник министра здравоохранения Подмосковья оценил работу Раменской больницы
Раменскую больницу посетили представители Межрайонной выездной администрации по поручению губернатора Андрея Воробьева. В нее вошли советник министра здравоохранения региона Юрий Родионов и заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.
Юрий Родионов и Евгений Мартынов посетили центральную поликлинику Раменской больницы, проверили доступность и качество медицины для населения.
Работа Межрайонной администрации началась с ответов на вопросы жителей. С населением пообщался главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан и представители областной делегации. Наиболее часто пациенты интересовались реабилитацией по медицинским показаниям, обучением в ординатуре по целевому направлению и записью к узким специалистам.
«У общественной палаты Московской области есть свой рейтинг работы и открытости главных врачей. Раменская больница в лице Сергея Викторовича Маркитана — это топ открытости и чуткости с точки зрения оперативного реагирования, готовности слышать и решать вопросы жителей. Проблемы есть везде. Дальше в рамках общественного контроля здравоохранения, у нас таких выездов запланировано 52 на 2025 год, мы посмотрим и ознакомимся с центральной поликлиникой», — рассказал Евгений Мартынов.
Юрий Родионов, Евгений Мартынов и Сергей Маркитан осмотрели кабинеты неотложной помощи и выписки льготных лекарств, отделение диспансеризации, дневной стационар, терапевтическое отделение и Центр амбулаторной онкологической помощи.
Во время визита обсудили нехватку кадров, ремонт, санитарное состояние помещений, обеспечение медицинским оборудованием, бесплатность выдачи некоторых препаратов для пациентов. Выборочно Евгений Мартынов попросил показать запас лекарств и убедился в их наличии.
«Система первичной помощи в Раменской больнице выстроена на должном уровне. Я обращаю, конечно же, особое внимание на доступность медицинских услуг жителям муниципального округа. Пообщавшись сегодня с жителями и пациентами, видно, что система работает. Безусловно, конечно же, есть нюансы, над которыми нужно работать и совершенствовать, но в рамках действующих распоряжений и приказов Министерства здравоохранения Московской области система работает на достаточно хорошем уровне. Расписание ведется в соответствии с матрицами и контролируется в ежедневном режиме», — подвел итоги советник министра здравоохранения Московской области Юрий Родионов.
Участники мониторинга отметили дружный коллектив больницы. Работники получили рекомендации в соответствии с планом мероприятий на 2025 год.