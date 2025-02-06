Советник министра здравоохранения Подмосковья оценил работу Раменской больницы

Раменскую больницу посетили представители Межрайонной выездной администрации по поручению губернатора Андрея Воробьева . В нее вошли советник министра здравоохранения региона Юрий Родионов и заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Юрий Родионов и Евгений Мартынов посетили центральную поликлинику Раменской больницы, проверили доступность и качество медицины для населения.

Работа Межрайонной администрации началась с ответов на вопросы жителей. С населением пообщался главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан и представители областной делегации. Наиболее часто пациенты интересовались реабилитацией по медицинским показаниям, обучением в ординатуре по целевому направлению и записью к узким специалистам.

«У общественной палаты Московской области есть свой рейтинг работы и открытости главных врачей. Раменская больница в лице Сергея Викторовича Маркитана — это топ открытости и чуткости с точки зрения оперативного реагирования, готовности слышать и решать вопросы жителей. Проблемы есть везде. Дальше в рамках общественного контроля здравоохранения, у нас таких выездов запланировано 52 на 2025 год, мы посмотрим и ознакомимся с центральной поликлиникой», — рассказал Евгений Мартынов.