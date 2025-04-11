Совет ветеранов педагогического труда создадут в Озерах

Заслуженные учителя с многолетним стажем работы, руководители образовательных учреждений и представители администрации провели совещание в школе № 3. На встрече было принято решение создать городской Совет ветеранов педагогического труда.

На встрече собрались около 30 ветеранов педагогического труда. Они обсудили сбор архива воспоминаний и документов для будущей экспозиции, посвященной истории образования в Озерах. Также было принято важное решение — создать городской Совет, чтобы активно взаимодействовать друг с другом и делиться накопленным опытом.

«Вклад ветеранов педагогического труда в развитие педагогики и системы образования является бесценным. Искренне надеюсь, что учителя с многолетним стажем и богатым опытом поделятся своими уникальными знаниями с нынешнем поколением», — прокомментировал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.